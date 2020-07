Helmut Krüger Potsdam Freitag, 24.07.2020 | 20:36 Uhr

Die Arbeitsbedingungen im LKW-geprägten Speditionsgewerbe waren noch nie wirklich gut. Alles andere hieße, pardon, sich förmlich in die Tasche zu lügen. Durch die mittelosteuropäischen und osteuropäischen Konkurrenten ist nur alles noch schlechter geworden - graduell.



Die Hochachtung für die Lenkleistung, gerade in engen, verwinkelten Straßen, darf das Manko des Gesamtsystems nicht verdecken. Es ist absurd. Tut mir leid.



Güter für weite Strecken gehören auf die Bahn, die Feinverteilung sollten kleinere LKW übernehmen. In dieser Hinsicht sollten (bisherige) LKW-Speditionen mit der Bahn zusammenarbeiten und an entsprechenden Umschlagzentren arbeiten. Nur so wird ein Schuh draus.