Bei einer Razzia wegen mutmaßlichen Versicherungsbetrugs hat die Polizei am Dienstag in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zehn Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Im Einsatz waren etwa 90 Beamte.

Durchsuchungen gab es in Berlin-Neukölln, Köpenick und Reinickendorf sowie in Brandenburg in Schönwalde (Havelland), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ermittler beschlagnahmten Geld, Mobiltelefone und Unterlagen.

Laut Polizei stehen mehrere Personen unter Verdachts des Versicherungsbetrugs in den Jahren 2016 bis 2018. Besitzer von Autos sollen ihre Fahrzeuge als gestohlen gemeldet und die Versicherungssumme kassiert haben. Tatsächlich seien die Fahrzeuge gewinnbringend nach Osteuropa verkauft worden, so der Vorwurf. Ein 36-Jähriger habe sie zunächst übernommen und dann an zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren weitergereicht. Nach den bisherigen Erkenntnissen, so die Polizei, sei ein Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich entstanden.