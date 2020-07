Welche Versorgungsstationen haben die Exporteure also für die Route durch Russland angegeben und warum haben die Behörden diese als ausreichend akzeptiert? Von Seiten der Veterinärämter heißt es lediglich, rechtliche Vorgaben seien bindend und danach verfahre man auch. Vor allem ein Transport vom 16. April 2020 von Teltow-Fläming nach Usbekistan steht in der Kritik. Denn mehr oder weniger zum selben Zeitpunkt ist die Mitteilung russischer Behörden im Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) angekommen.

Die Stellvertretende Vorsitzende des DJGT, Barbara Felde, wirft Brandenburger Amts-Tierärzten die Beihilfe zur Tierquälerei aus folgenden Gründen vor: "Es ist eindeutig belegt und von russischen Behörden im April 2020 auch bestätigt, dass es keine entsprechenden Versorgungsstationen gibt oder nur solche, die absolut in desolatem Zustand sind, so dass die Rinder nicht abgeladen werden können." Trotzdem seien Transporte durch Brandenburger Amtstierärzte genehmigt worden. Diese hätten vorher prüfen müssen, ob die Transporte tierschutzgerecht möglich gewesen seien. Da das erkennbar nicht der Fall gewesen sei, sei aus ihrer Sicht eine Straftat anzunehmen.

Brandenburgs Verbraucherministerium erklärte, man habe aufgrund der "Mitteilung des BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft), dass es in Russland derzeit keine betriebsbereiten Versorgungsstellen gibt", den zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern am 20. April mitgeteilt, "dass auf Grundlage dieser Aussage der Bundesbehörde Tiertransporte nach der VO (EG) Nr.1 2005 demzufolge nicht möglich sind". Das heißt im Klartext: Eigentlich gilt spätestens seit dem 20. April in Brandenburg ein

Exportstopp für Transporte nach oder durch Russland. Der Juristenverein "Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutz e.V." (DJGT) stellt jedoch auch in Frage, ob von Transporten, die vor dem 20. April genehmigt waren, wirklich geeignete Versorgungsstationen in Russland angefahren werden konnten. Schließlich seien die Stationen vermutlich schon früher nicht betriebsbereit gewesen. Nun prüfen die Staatsanwaltschaften in Potsdam, Neuruppin und Cottbus, ob ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt. Dort sind Anzeigen verschiedener Organisationen gegen die Veterinärämter eingegangen.

Dass es vier Tage zuvor, als der Export von Teltow-Fläming nach Usbekistan genehmigt wurde, entsprechende Versorgungsstationen in Russland gegeben haben soll, zieht die "Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutz e.V." in Zweifel. Der Bericht der amtlichen Tierärzt*innen aus September 2019 habe ergeben, "dass an Orten, die schon seit Jahrzehnten von den Transporteuren als Versorgungsstation angegeben werden, entweder ein Verwaltungsgebäude (...) oder ein Heuhaufen, oder eine heruntergekommene Halle ist." Dort könnten natürlich keine 60 Rinder abgeladen werden, so Barbara Felde von der DJGT.