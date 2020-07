Wer in Brandenburg auf dem Land wohnt, muss für seinen Strom etwas mehr Geld ausgeben als die Verbraucher in den Städten. Nach Berechnungen des Vergleichs- und Vermittlungsportals Check 24 zahlen Städter im landesweiten Durchschnitt rund 1.328,84 Euro bei einem Jahresverbrauch von 4.250 Kilowattstunden. Im ländlichen Raum liegt dieser Preis mit 1.357,03 Euro gut 28 Euro höher. Im bundesweiten Schnitt liegt die Stadt-Land-Differenz beim Strompreis bei rund 25 Euro.

Den höchsten Preisunterschied gebe es in Mecklenburg-Vorpommern, wo Haushalte auf dem Land für 4.250 Kilowattstunden durchschnittlich rund 117 Euro mehr zahlten als in der Stadt. Das sei ein Preisplus von 9 Prozent. In Schleswig-Holstein müssten Haushalte im ländlichen Raum knapp 80 Euro mehr zahlen. In den meisten anderen Bundesländern sei das Gefälle beim Strompreis geringer. Nur in Hessen und Thüringen ist Strom der Analyse zufolge in der Stadt leicht teurer.