Vier bis fünf Stunden habe es gedauert, um in kleinen Schritten durch das Online-Formular zu kommen, erzählt Nick: "Man musste immer wieder auf Aktualisieren klicken und kam ein bis zwei Schritte vorwärts, aber nicht weiter." Während dieser Zeit habe er Angst gehabt, dass das Geld irgendwann ausgeschöpft sei, so wie bei anderen Nothilfefonds. "Bei dem Notfonds des Berliner Studierendenwerks war es so, dass diejenigen, die zuerst den Antrag gestellt haben, es ausbezahlt bekommen haben und diejenigen, die spät dran waren, nicht mehr."

Der Bund stellt 100 Millionen Euro für die Monate Juni, Juli und August bereit. Je nach Bedürftigkeit werden zwischen 100 und 500 Euro ausgezahlt. Wer auf das Geld dringend angewiesen ist, muss online zahlreiche Daten abgeben.



Abgefragt worden sei so ziemlich alles an sensiblen Daten, was er so habe, sagt Nick: "Ich musste Bilder von mir mit meinem Personalausweis und einer Nummer in den Händen hochladen. Ich musste mir einen Verifikationscode auf mein Handy schicken lassen. Dazu kamen ungeschwärzte Kontoauszüge und meine Immatrikulationsbescheinigung. Die haben so ziemlich alle sensiblen Daten abgefragt, die ich habe."