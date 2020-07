Brandenburger Tourismus in der Krise

Die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB) geht davon aus, dass ein Teil der Branche die Corona-Krise nicht überleben wird. "Die Verluste, die wir im letzten halben Jahr hatten, waren letztlich zu groß", sagte Geschäftsführer Dieter Hütte am Freitag dem rbb. Im kommenden Frühjahr könne man sagen, wie viele Unternehmen deshalb aufgeben müssen.

Die gesamte Branche leide nicht nur unter der Pandemie, sondern auch unter den mit ihr verbundenen Schutzmaßnahmen, sagte Hütte im rbb-Inforadio. Allerdings gebe es unterschiedliche Situationen: Während der ländliche Tourismus wieder anlaufe, gehe der Betrieb in den Städten noch gegen Null.

"Ferienwohnungen laufen wie geschnitten Brot", sagte Hütte weiter. Die befürchteten Massenaufläufe an Badestellen habe man aber nocht nicht erlebt. Trotzdem müsse der Tourismus in einem geordneten Rahmen laufen. Bei wildem Campen beispielsweise könnten Kontakte im Ernstfall nur schwierig nachvollzogen werden. In Hotels seien dagegen alle notwendigen Vorkehrungen möglich.