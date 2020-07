Bodendienstleister am Flughafen Tegel gerät in Schieflage

Weil am Flughafen Tegel durch die Corona-Krise der Flugverkehr zunächst vollkommen eingebrochen war, steht der Bodendienstleister Ground Service Tegel vor massiven wirtschaftlichen Problemen. Wie die Gewerkschaft Verdi berichtet, sei für das Tochterunternehmen der Wisag Insolvenz angemeldet worden.

In einem Schreiben an die Beschäftigten, aus dem Verdi zitiert, ist die Rede von "einer existenzbedrohenden Lage". Man habe das Verfahren eingeleitet, um "einen dreimonatigen Schutzschirm über das Unternehmen" zu spannen. Der operative Betrieb werde in dieser Zeit fortgeführt und das Management werde versuchen, "ein neues Geschäftsmodell für die WGST zu entwickeln mit dem Ziel, für einen Teil der Belegschaft eine Perspektive zu schaffen".



Betroffen seien laut Verdi rund 350 Beschäftigte, "die zum großen Teil mehr als 30 Jahre auf dem Flughafen gearbeitet haben".