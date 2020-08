Erzieherinnen und Erzieher werden in Berlin und Brandenburg dringend gesucht, aber die Voraussetzungen für die Ausbildung sind anspruchsvoll: Man braucht Abitur oder Fachhochschulreife im Bereich Sozialwesen - oder den Mittleren Schulabschluss plus Berufsausbildung.

Marie Heimpel sitzt auf einer Parkbank am Lietzensee in Berlin-Charlottenburg. Ihre Ausbildung macht sie nicht weit von hier an der Ruth-Cohn-Schule, einer staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik. "Mir macht die Arbeit mit Menschen sehr viel Spaß. Der Erzieherberuf ist sehr vielfältig. Man kann mit Kindern arbeiten oder mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung", sagt die 23-Jährige.

Gegen den krassen Personalmangel läuft in Berlin gerade ein Versuch für angehende Erzieherinnen und Erzieher mit Berufsbildungsreife (die früher Hauptschulabschluss hieß). Marie Heimpel findet das zwar sinnvoll, allerdings seien die Ansprüche hoch, wenn es darum gehe, was man den Kindern beibringen solle: "Ich weiß nicht, ob das mit einem Hauptschulabschluss gedeckelt ist".

Immerhin ist in Berlin die Erzieherausbildung inzwischen kostenlos. In Brandenburg dagegen ist sie das nur an staatlichen Schulen: Freie Träger können immer noch Schulgeld verlangen. So kriegt man den Personalmangel nicht in den Griff, meint Anette Stein von der Bertelsmann-Stiftung.

Die Stiftung hatte letztes Jahr in einer Studie festgestellt, dass allein in der Region Berlin-Brandenburg für eine kindgerechte Betreuung in Kitas und Krippen viele tausend pädagogische Fachkräfte fehlen. Um halbwegs genügend Nachwuchs zu finden, reiche es nicht, das Schulgeld zu streichen, sagt Annette Stein. Die angehenden Erzieherinnen müssten während der Ausbildung auch bezahlt werden, fordert die Bildungsfachfrau der Bertelsmann-Stiftung. Und auch nach der Ausbildung müsse man ihnen mehr bieten als bisher: "Wir brauchen auch strukturierte Karrierewege, damit die Fachkräfte, die schon etwas länger im System sind, sich auch wirklich weiterentwickeln können, sowohl finanziell als auch von ihren Verantwortungsbereichen her."