Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat am Samstag in Berlin-Reinickendorf ihr neues Gebrauchtwarenkaufhaus "NochMall" eröffnet. In dem Kaufhaus werden Waren aller Art angeboten, die Berliner in den BSR-Recyclinghöfen in Reinickendorf und Zehlendorf abgegeben haben.

Bürger können gut erhaltene Dinge wie Möbelstücke, Kleidung, Geschirr, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Bücher auch selbst in das Haus in der Auguste-Viktoria-Allee bringen. Aktuell seien 15.000 Artikel vorrätig, so die BSR.