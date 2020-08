In einem sind sich die Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus einig: Die rund 800 Arbeitsplätze in drei Warenhäusern des Unternehmens Galeria Karstadt Kaufhof an der Müllerstraße im Wedding, an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg und am Tempelhofer Damm müssen erhalten werden. Dafür haben die Chefs der Regierungsparteien sogar eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Der Senat will sich im Gegenzug verpflichten die Weiterentwicklung anderer Galeria Karstadt Kaufhof-Standorte unterstützen, darunter am Herrmannplatz in Neukölln und am Kurfürstendamm. Daniela Billig, die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, hat schon genaue Vorstellungen, was dabei zu beachten ist: "In der Sadtentwicklung ist am allerwichtigsten, dass wir in dem Bebauungsplanverfahren die Bedürfnisse der Bezirke in den Vordergrund stellen und die Bürgerinnenbeteiligung." Auch Umwelt- und Klimaschutz müssten bei den großen Bauvorhaben dringend berücksichtig werden.