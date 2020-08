Acht Politiker von Linken und Grünen aus dem Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg haben einen Protestbrief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) geschickt.



In dem Brief, der dem rbb vorliegt, wehren sie sich gegen die Baupläne des Karstadt-Investors Signa für die Filiale am Hermannplatz. Der Senat hatte vor zweieinhalb Wochen in einem Letter of Intend Signa unter anderem versprochen, dass er die Neubaupläne am Hermannplatz unterstützt. Den Bezirken soll die Zuständigkeit entzogen werden.



Die Politiker von Linken und Grünen - aus aus dem Bundestag, dem Abgeordnetenhaus, der BVV und der Partei - sprechen von einer "inakzeptablen Form der politischen Erpressung", wenn Signa die Arbeitsplätze in einigen Kaufhäusern nur erhalten will, wenn die eigenen Bauinteressen durchgesetzt werden können.