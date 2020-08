Hunderttausende Menschen haben sich in den vergangenen Jahren immer im Januar durch die Berliner Messehallen gezwängt, um Köstlichkeiten aus aller Herren Länder zu genießen. Doch im nächsten Jahr muss die Internationale Grüne Woche eine strenge Diät einlegen.

Die Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche wird im nächsten Jahr ohne öffentliches Publikum als reiner Branchentreff veranstaltet. "Angesichts der aktuellen Situation werden wir das Konzept für die Internationale Grüne Woche anpassen und uns auf das Angebot für das Fachpublikum konzentrieren", sagte Grüne-Woche-Chef Lars Jaeger am Donnerstag. Angesichts der Pandemie könne die Messe ihren Besuchern nicht den gewohnten Erlebnischarakter anbieten.

Das Konzept und die konkreten Themen der 86. Ausgabe der Messe würden derzeit erarbeitet. Die Abstimmungen liefen mit den "ideellen Partnern", dem Deutschen Bauernverband (DBV) und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) sowie dem Bundeslandwirtschaftsministerium, hieß es vom Veranstalter. Für das Fachpublikum erstelle die Messe Berlin ein auf die dynamische Lage angepasstes Hygiene- und Sicherheitskonzept, das mit den zuständigen Gesundheitsbehörden abgestimmt werde, hieß es weiter. Die Grüne Woche in Berlin gilt seit Jahren als großer Publikumsmagnet. In den verschiedenen Hallen konnten die Besucher Spezialitäten aus aller Welt kennenlernen und genießen. Bei der diesjährigen Auflage im Januar zog die Internationale Grüne Woche 400.000 Menschen an , darunter 90.000 Fachbesucher aus 75 Ländern. Insgesamt gaben die Besucher 52 Millionen Euro für Waren und Konsum vor Ort aus. Die 1.810 Aussteller kamen aus 72 Ländern. Die Messe Berlin sprach damals von einer Rekordbeteiligung.

Umzug nach Frankfurt am Main

Bereits in wenigen Tagen beginnt auf dem Messegelände die Internationale Funkausstellung (IFA). Ab dem 3. September bleibt die IFA so wie im nächsten Jahr die Grüne Woche dem Fachpublikum vorbehalten. Geplant sind drei separate Live-Veranstaltungen mit jeweils maximal 750 Besuchern pro Tag. Das öffentliche Publikum soll aber nicht komplett ausgesperrt werden: Man wolle die IFA im September 2020 für jedermann virtuell zugänglich machen, kündigten die Veranstalter an.



Wenige Wochen nach der Grünen Woche 2021 soll die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagte Internationale Tourismus-Börse wieder stattfinden. Ob die ITB Anfang März ebenfalls nur als Fachmesse durchgeführt wird, ist noch nicht bekannt.



Sendung: Abendschau, 20.08.2020, 19:30 Uhr





Wenige Wochen nach der Grünen Woche soll die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagte Internationale Tourismus-Börse wieder stattfinden. Ob die ITB Anfang März ebenfalls nur als Fachmesse durchgeführt wird, ist noch nicht bekannt. Bereits in wenigen Tagen beginnt auf dem Messegelände die Internationale Funkausstellung (IFA). Ab dem 3. September bleibt die IFA so wie im nächsten Jahr die Grüne Woche dem Fachpublikum vorbehalten. Geplant sind drei separate Live-Veranstaltungen mit jeweils maximal 750 Besuchern pro Tag. Das öffentliche Publikum soll aber nicht komplett ausgesperrt werden: Man wolle die IFA im September 2020 für jedermann virtuell zugänglich machen, kündigten die Veranstalter an.