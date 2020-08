Einmal kräftig in einen bauchigen Tonkrug pusten. So in etwa lässt sich der Ruf männlicher Rohrdommeln beschreiben. Des dumpfen, monotonen Tons wegen wird der Vogel auch gern zum Rindvieh gemacht. Als Riedochse, Wasserochse, Mooskuh kennt der Volksmund das Tier. Der Nabu spricht vom Moorochsen [mecklenburg-vorpommern.nabu.de]. Der olle Goethe fand den Vogelruf offenbar so schön melodisch und schaurig, dass er mit ihm den Besuch von Faust und Mephisto auf dem Blocksberg untermalte.



Der Vogel, etwas größer als ein Haushuhn, mit fleckigem grau-braunem Gefieder, grünen Staksbeinen und einem pfeilspitzen Schnabel fühlt sich besonders in feuchten Röhricht- oder Schilffeldern wohl. Also Orten, die in Deutschland seit Hunderten von Jahren trockengelegt, bewirtschaftetet oder zugebaut werden. In Berlin sollen heute noch etwa 20 Exemplare liegen, in Brandenburg sind es einige mehr.