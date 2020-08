Im Berliner Volkspark Friedrichshain ist das Grillen seit Freitag in bestimmten Zonen möglich, Voraussetzung ist eine kostenfreie Online-Reservierung vorab. Zuerst darüber berichtet hatte der " Tagesspiegel ". Wegen der coronabedingten Einschränkungen ist es seit Monaten auf vielen Berliner Grünflächen verboten, zu grillen.

So läuft die Anmeldung

Über die Website "neuer-hain.de [externer Link] können Gruppen von bis zu 15 Personen kostenlos Grill-Stellplätze buchen. Gegen 20 Euro Pfand muss man vor Ort im Café eine Plakette abholen, die als Erlaubnis gilt und die man dann gut sichtbar an seinen Grill hängt. Nach dem Grillen gibt man die Pfandplakette wieder zurück. Loslegen kann man an Wochentagen ab 14 und an Wochenenden ab 12 Uhr, ansonsten gibt es keine nähere Zeitbeschränkung. Spätestens eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang muss man seine Plakette wieder abgeben. Die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln gelten dazu.

Mit dem Aushändigen der Plakette sind weitere Vorgaben verbunden: Auf den gebuchten Grillflächen sind nur Grills mit einem Bodenabstand von mindestens 30 Zentimetern erlaubt, es darf nur ein Grill pro Gruppe sein, mit nicht mehr als 0,5 Quadratmeter Grillfläche. Ebenfalls Pflicht: Feste Grillanzünder statt flüssige Brandbeschleuniger. Außerdem müssen die Nutzer ihren Müll komplett entsorgen.

Bemerkenswerte Regel: "Das Grillen von großen und unzerteilten tierischen Grillgütern ist verboten". Im Mai 2018 landeten im Volkspark zwölf komplette Schafe über dem Feuer, dieses Festmahl an elektrischen Drehspießen wurde als unsachgemäße Nutzung der Grillmöglichkeiten zu den Akten gelegt.