Vorkaufsrecht in Berlin - Nur die wenigsten Mieter kaufen die eigene Wohnung

20.08.20 | 17:56 Uhr

In Berlin werden jedes Jahr tausende Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt. In Milieuschutzgebieten wird das meist nur genehmigt, wenn die Wohnung den Mietern zum Kauf angeboten wird. Aktuelle Zahlen belegen allerdings, dass nur die wenigsten zugreifen. Von Thorsten Gabriel und Götz Gringmuth-Dallmer

Aus Mietshäusern werden Gebäude mit lukrativen Eigentumswohnungen: Für Investoren ist das seit langer Zeit ein gut gängiges Geschäftsmodell – für viele Mieterinnen und Mieter Berlins allerdings ein Ärgernis.

Zwar sieht das Gesetz vor, dass ein neuer Wohnungseigentümer Mietern erst zehn Jahre nach der Umwandlung wegen Eigenbedarfs kündigen darf, doch in manchen Fällen versuchen neue Eigentümerinnen und Eigentümer auch auf unlauteren Wegen, Mieter vorzeitig aus der Wohnung zu bekommen, etwa durch Sanierungsmaßnahmen, die im Anschluss die Miete in unbezahlbare Höhen treiben. In Milieuschutzgebieten soll das eigentlich anders laufen. Doch hier ist es ein lange bekanntes "Schlupfloch" im Gesetz, das dazu führt, dass auch in diesen besonders geschützten Quartieren tausende Wohnungen jedes Jahr umgewandelt werden. Die Behörden müssen das nämlich unter anderem dann genehmigen, wenn Eigentümer sich verpflichten, in den folgenden sieben Jahren die Wohnung ausschließlich an die darin wohnenden Mieterinnen und Mieter zu verkaufen.

Nur 54 Verkäufe an Mieter

Dass das nur in den seltensten Fällen tatsächlich geschieht, zeigen jetzt Zahlen, die die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen auf parlamentarische Anfragen hin mitteilte. Demnach wurde in 58 sozialen Erhaltungsgebieten zwischen 2015 und 2019 die Umwandlung von 18.382 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen genehmigt. Die allermeisten, nämlich 17.926, sind mit der Selbstverpflichtung der Eigentümer verbunden, zunächst nur an Mieter zu verkaufen. Tatsächlich verkauft wurden allerdings nur 54.

Eine Erkenntnis, die wenig überrascht und auch in der Politik längst dazu geführt hat, zu handeln. Am liebsten würde die rot-rot-grüne Koalition den betreffenden Passus aus dem Baugesetzbuch streichen lassen, der Investoren die Umwandlung ermöglicht. Damit jedoch konnte sich Berlin bislang im Bundesrat nicht durchsetzen. Um aber zumindest mehr betroffenen Mieterinnen und Mietern tatsächlich die Möglichkeit zu geben, ihre Wohnung zu erwerben, beschloss der Senat gerade erst Anfang August ein neues Kreditprogramm, das die Investitionsbank Berlin auflegen wird [berlin.de].

Förderung für geringe Einkommen

Mieter mit geringen bis mittleren Einkommen sollen damit für den Kauf ihrer Wohnung ein zusätzliches zinsloses Darlehen von bis zu 40.000 Euro erhalten. Pro Kind im Haushalt kämen nochmal 10.000 Euro oben drauf. Beschränkt ist das Förderangebot auf Haushalte, deren Einkommen maximal 80 Prozent über den Einkommensgrenzen für einen Wohnberechtigungsschein liegt. Für einen Vier-Personen-Haushalt mit zwei Kindern läge diese jährliche Grenze bei 48.960 Euro ohne Kindergeld, rechnet man bei der Senatsverwaltung beispielhaft vor. "Durch die neue Förderung soll Haushalten mit begrenztem Einkommen der Kauf Ihrer Wohnung durch eine leistbare Gesamtfinanzierung auch ohne größere Ansparsummen ermöglicht werden", so der neue Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke). Dadurch könne im Falle einer Umwandlung der dauerhafte Verbleib in der Wohnung gesichert werden. "Mit dem Eigenkapitalersatzdarlehen wird eine tatsächlich-praktische Wahrnehmung des Vorkaufsrechts ermöglicht und damit ein Beitrag zur sozialen Stabilisierung der Wohnquartiere und der Bewohnerstruktur geleistet", formuliert es Scheel hoffnungsfroh.

Nur ein Tropfen auf den heißen Stein

Der Berliner Mieterverein bewertet das in dem Förderprogramm hinterlegte Darlehen als einen Tropfen auf den heißen Stein. Die stellvertretende Geschäftsführerin Wibke Werner weist gegenüber rbb|24 darauf hin, dass vor dem Hintergrund der steigenden Kaufpreise für Eigentumswohnungen und einem mittleren Kaufpreis von 2.275 Euro pro Quadratmeter in Berlin ein Großteil des Kaufpreises Mieterinnen und Mieter aus der eigenen Tasche zahlen müssten. "Hinzu kommt, dass der Kauf einer Eigentumswohnung mit Folgekosten wie Instandhaltungsrücklagen verbunden ist, es also nicht nur mit dem Kaufpreis getan ist", so Werner. Herman-Josef Tenhagen vom Geld-Ratgeber Finanztip findet das Förderprogramm durchaus sinnvoll: "Es ist besser für den Senat, mit wenig Geld Leuten zu helfen, Eigentum zu erwerben als mit viel Geld Mietwohnungen zu kaufen, die dann nicht teuer vermietet werden sollen. Das Problem ist, wie sorgt man dafür, dass keine Mondpreise aufgerufen werden und keine großen Mitnahmeeffekte entstehen."

Hintergrund Seit 2015 wurden in Berlin 78.524 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt. Die Zahlen gehen aus den oben erwähnten schriftliche Anfragen der Abgeordneten Katrin Schmidberger (Gründe) und Gabriele Gottwald (Linke) hervor. Unterteilt nach Bezirken wurden mit 15.472 Wohnungen die meisten in Friedrichshain-Kreuzberg umgewandelt, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 12.660 Wohnungen und Mitte mit 12.313 Wohnungen. Die wenigsten Umwandlungen gab es im betrachteten Zeitraum in Reinickendorf (1.655), Spandau (1.270) und Marzahn-Hellersdorf (708).