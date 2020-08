rbb/Stefanie Otto Video: Brandenburg aktuell | 21.08.2020 | Stefanie Otto | Claas Nendel, ZALF im Gespräch | Bild: rbb/Stefanie Otto

Nachhaltige Landwirtschaft in Brandenburg - Schlaue Ideen gegen Dürre und für bessere Produkte

23.08.20 | 17:09 Uhr

Es ist das dritte Dürrejahr in Folge. Und viele Landwirte fragen, ob es sich noch lohnt, Felder zu bestellen. Einige antworten klar: Ja, aber nicht so wie bisher. Sie nutzen Niederschläge besser, schonen die Ressourchen und probieren viel aus. Von Stefanie Otto

Auch nach wochenlanger Trockenheit steht der Mais auf Mark Dümichens Feldern gut. Saftig grün und über zwei Meter hoch. Und das im Fläming, um den "der Regen eigentlich immer einen großen Bogen macht". Für den konventionellen Landwirt ist das ein Beweis, dass seine neue Methode fruchtet. In den 1990er Jahren hat er den Hof samt Ackerflächen von seinem Vater übernommen. Doch sinkende Erträge zwangen ihn zum Umdenken. Seit zwölf Jahren arbeitet er nun schon ohne Egge und Pflug - nach der sogenannten Direktsaat-Methode. Damit will er den Boden schonen, fruchtbarer machen und chemische Dünger und Pestizide reduzieren.

Schonender Maisanbau in der Direktsaat-Methode

Wie das funktioniert, sieht man am besten, wenn das Getreide geerntet ist. Die Stoppeln, die übrig bleiben, lässt Mark Dümichen bewusst stehen. Dazwischen sät er nur wenige Tage später neue Pflanzen aus – eine Zwischenfrucht. Zum Beispiel Erbsen, Wicken, Klee oder andere Hülsenfrüchte. Die will er später nicht ernten. Stattdessen nutzt er ihre Eigenschaften, um Stickstoff im Boden zu speichern und Humus aufzubauen. Außerdem sind seine Felder auf diese Weise das ganze Jahr begrünt. Das soll verhindern, dass Sonne und Wind die Erde austrocknen. Für die Aussaat benutzt Dümichen eine spezielle Maschine, die den Boden nicht aufwühlt. Stattdessen schneidet sie den Boden mit tellerförmigen Messern nur ein paar Zentimeter tief auf. Der Landwirt ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Der Boden wird nicht bewegt. Nur in den Sähschlitzen, wo das Korn abgelegt wird. Und wenn ich ein bisschen in der Erde wühle, dann sieht man, hier wird es unter den Stoppeln ganz feucht."



Blühende Felder locken Insekten und Tau an

Auf dem Feld nebenan sind die Wicken schon in voller Blüte und ziehen allerlei Hummeln und Schmetterlinge an. "So sollte es überall aussehen", schwärmt Dümichen. "Es muss blühen. Die Insekten müssen drin sein. Wir müssen eine Bodenbedeckung haben. Der Regen muss sich hier fangen. Wir haben hier unterschiedliche Temperaturen, also haben wir eine Taubildung. Und im Boden unten drin passiert so wahnsinnig viel, dass wir einfach die Biodiversität damit stark anregen und damit Bodenaufbau betreiben."

Nach der Zwischenfruchtphase sät er dann im Frühjahr wieder Getreide aus, das er als Nahrungsmittel und Futter verkauft. So managt der Landwirt den Familienbetrieb mit 360 Hektar quasi allein. Durch die neue Methode spare er jetzt viel Zeit und die Hälfte der bisherigen Treibstoff-Menge ein: "Die Bodenbearbeitung fällt weg, die Maschinenkosten fallen weg, für den Pflug, fürs Eggen. Wir haben im Prinzip nur noch die Kosten der Aussaat und die Mehrkosten der Zwischenfrucht."

Baumstreifen gegen Wind und Sonne

Ganz ähnliche Probleme treiben Thomas Domin in der Lausitz um. Mit 350 Hektar bewirtschaftet er in Peickwitz bei Senftenberg einen durchschnittlichen Betrieb ganz konventionell, mit moderner Technik. Doch die nützt nichts, wenn es zu trocken ist. Statt sich zu bemitleiden, suchte er gezielt nach Alternativen und stieß auf eine uralte Landbaumethode: die Agroforstwirtschaft.

Mit Bäumen die Erosion verhindern

Demnach helfen Bäume auf dem Acker die Bodenerosion zu mindern und Wasser im Erdreich zu halten. Thomas Domin hat mitten auf seine Felder Streifen mit Erlen, Pappeln und anderen schnell wachsenden Baumarten bepflanzt. Mittlerweile sind sie schon über vier Meter hoch und bilden kleine Wäldchen, die der Landwirt gern besucht. "Wenn man in den Streifen reingeht, merkt man, dass es hier deutlich kühler und angenehmer ist, als direkt auf dem Acker." Aber auch auf die dazwischenliegenden Ackerstreifen hätten die Bäume positive Effekte: "Die Windgeschwindigkeiten werden unterdrückt , damit haben wir weniger Verdunstung und mehr Wasser für unsere Ackerkulturen." Geschlossene Kreisläufe sind auf Domins Hof wichtig. So können die Gehölze nach und nach geschnitten oder gefällt werden. Sie speisen die Hackschnitzelanlage, die wiederum Wärme für die Gebäude auf dem Hof liefert. Agroforst ist aber auch in anderen Kombinationen zum Beispiel mit Obstbäumen und Weidetieren denkbar. Der 42-Jährige hat inzwischen Mitstreiter gefunden und mit ihnen den Deutschen Verband für Agroforstwirtschaft gegründet. Er hält Vorträge und nimmt Skeptiker einfach mit raus aufs Feld, um zu zeigen, dass diese Anbaumethode funktioniert.

Die Rinder stehen das ganze Jahr auf der Weide

Im fruchtbaren Rhinluch muss sich Hannes-Peter Dietrich noch keine Sorgen um zu wenig Wasser machen. Dort leitet er den Ökohof Kuhhorst mit 250 Rindern, 140 Schweinen und mehreren Hundert Hühnern, Gänsen und Enten. Allein die Jungrinder haben 25 Hektar Auslauf und viel saftiges Gras für sich. Sie stünden das ganze Jahr auf der Weide, erklärt Dietrich: "Die Jungrinder haben eigentlich nur einen Unterstand im Winter. Wenn zu schlechtes Wetter ist, können sie sich dann dort zurückziehen, damit sie trocken bleiben. Aber sie liegen auch bei minus 20 Grad draußen, denn das macht ihnen überhaupt nichts aus."

Artgerechte Haltung und kurze Wege

Neben Fleischprodukten, Futter und Getreide wird auf dem Ökohof auch demeter-zertifizierte Weidemilch hergestellt. Wichtig sind Hannes-Peter Dietrich und seinen Mitarbeitern dabei vor allem die artgerechte Tierhaltung und kurze Wege: "Wir holen nichts aus Argentinien, kein Soja, wir setzen keine genveränderten Sachen ein, sondern, wir gucken, dass wir aus der Region unsere Sachen bekommen, die wir brauchen, um unsere Milch zu produzieren."

Nach dem Melken geht die Milch an die nahegelegene Molkerei Luisenhof in Velten und von dort direkt in die Bio-Märkte in Berlin. Doch am Ökohof Kuhhorst wird Landwirtschaft nicht nur ökologisch-nachhaltig gedacht, sondern auch sozial: Die Tiere werden von über 100 Mitarbeitern betreut, darunter etwa 90 Menschen mit Einschränkungen. Der gemeinnützige Betrieb ist zugleich eine Behindertenwerkstatt, in der die Produkte vor Ort verarbeitet werden. Zum Gebäudeensemble gehört auch ein eigener Hofladen, ein Wohnheim und der Dorfkrug, der mittags zur Kantine wird.

Belugalinsen aus dem Oderbruch

Um gesunde und ressourcenschonende Lebensmittel geht es auch Johannes Erz im Oderbruch. Zusammen mit seiner Frau baut der Landwirt seit acht Jahren Bio-Gemüse an: Kartoffeln, Kürbisse und Zucchini. Um Abwechslung aufs Feld und in die Fruchtfolge zu bringen, suchte er nach einer essbaren Hülsenfrucht und kam auf die Linse. Sie wurde zwar früher auch in Deutschland angebaut, ist aber durch Industrialisierung und Spezialisierung in Vergessenheit geraten. Heute legen Tellerlinsen lange Wege zurück: "Ganz viele Linsen werden gerade in Usbekistan, Kasachstan oder der Türkei, angebaut. Wir wollten das auch hinbekommen, Linsen direkt hier vor den Toren Berlins anzubauen.“

Gesagt getan. Über ein Crowdfunding sammelte Erz das Geld für das Experiment. Im April wurde ausgesät. Jeden Tag schaut der Landwirt seitdem nach den kleinen Pflänzchen, die nur zehn bis 40 Zentimeter hoch werden. Ihr großer Vorteil gegenüber anderen Ackerkulturen: "Wenn's trocken ist, hört die Linse einfach auf zu wachsen. Und wenn dann wieder Feuchtigkeit kommt, dann wächst sie weiter", schwärmt Erz beim Gang durchs Linsenfeld. "Und das ist ja im Endeffekt genau das Wetter, was wir hier zur Zeit haben." Nun ist ein Großteil der Linsen reif und wird mit dem Mähdrescher geerntet. Und siehe da, aus den kleinen vertrockneten Hülsen kommen schwarze Belugalinsen heraus. 2020 war für Johannes Erz die Generalprobe. Im nächsten Jahr sollen die Linsen aus dem Oderbruch dann auch auf den Teller kommen.

