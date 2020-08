Alisa Montag, 17.08.2020 | 18:25 Uhr

Leider wird in den Medien zu wenig über die wahren Ursachen des Plastiks in den Meeren berichtet. Letztens ein Beitrag zu Plastik in der Schule. Ein paar Fakten welche unsere Grünen nicht gerne nennen. Der Großteil des Mülls stammt aus Asien. Zudem ist die Schifffahrt auch ein großer Verursacher.