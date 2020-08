Aus der Pressestelle der Berliner Arbeitsagentur heißt es dazu, dass die Lage auf dem Berliner Ausbildungsmarkt insgesamt – vor allem coronabedingt – schwieriger sei als in den vergangenen Jahren. Sowohl bei den Unternehmen als auch bei vielen Jugendlichen sei die Verunsicherung groß. Die Unternehmen fragen sich: Wie entwickelt sich die wirtschaftliche Lage weiter? Die Auszubildenden fragen sich: Was bedeutet die aktuelle Lage für meinen Berufsweg? Auch deshalb sei die Zahl der noch unversorgten Bewerber derzeit höher als im Vorjahr.

Einige Unternehmen haben bereits mit der Ausbildung begonnen, andere starten am 1. September, doch knapp 14.000 junge Menschen in Berlin und Brandenburg suchen laut Statistik der Arbeitsagentur immer noch nach einen Ausbildungsplatz (Stand: Juli 2020). Dabei stehen den 13.721 Bewerberinnen und Bewerbern demnach 12.370 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Während es in Brandenburg mehr offene Stellen als unversorgte Bewerber gibt, verhält es sich in Berlin umgekehrt.

Gleichzeitig verweisen alle IHKs in Berlin und Brandenburg auf zahlreiche offene Stellen in ihren Regionen. Claudia Engfeld von der IHK Berlin betont, dass Jugendliche immer noch super Chancen auf einen Ausbildungsplatz hätten und zwar in fast allen Berufsfeldern.

Die Brandenburger IHKs schätzen die Auswirkungen von Corona ähnlich ein. Auch hier stünden die von der Eindämmungsverordnung besonders betroffene Branchen wie der Tourismus und die Veranstaltungsbranche vor existenziellen Unsicherheiten, so die Einschätzung der IHKs Cottbus, Potsdam und Ostbrandenburg. Das zeige sich auch auf den Ausbildungsmarkt. Die Unternehmen hätten ihre Ausbildungsentscheidungen überdacht und sie zum Teil verschoben, so Regina Altmann, Kompetenzfeldmanagerin bei der IHK Cottbus gegenüber rbb|24.

Interessant ist ein Blick in die Details der Statistik der Arbeitsagentur. Bei einigen Ausbildungsberufen passen das Angebot an Ausbildungsplätzen auf der einen Seite und das Interesse für diese Berufe bei den Bewerbern so überhaupt nicht zusammen. So gibt es in Berlin durchaus Ausbildungsbereiche, da ist das Angebot an Plätzen höher als die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber.

Obwohl die öffentliche Verwaltung sichere Arbeitsplätze bietet, scheinen eher weniger junge Menschen Lust zu haben, auf die Frage: "Und was lernst Du so?" zu antworten: "Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen" oder "ich lerne Verwaltungsfachangestellte Kommunalverwaltung". In der Verwaltung gab es im Juli in Berlin 937 Ausbildungsplätze aber nur 774 Bewerberinnen und Bewerber, 427 Bewerber gelten bislang als unversorgt.