Gaststättenverband will Heizpilze gegen Corona-Krise

Einbußen in der Gastronomie

Der Gaststättenverband Dehoga will mit dem Einsatz von Heizpilzen die Einbußen der Corona-Krise bekämpfen. Auch im Herbst soll demnach Außengastronomie möglich gemacht werden, damit Gastwirte trotz Abstandsregel mehr Gäste bewirten können. Jene Kommunen, die derzeit ein Verbot von Heizpilzen haben, sollten es aussetzen, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges dem "Tagesspiegel" in einem am Freitag veröffentlichten Interview.