Die von der Schließung bedrohten Galeria Karstadt Kaufhoffilialen im Ring-Center, am Tempelhofer Damm, in der Wilmersdorfer Straße und in der Müllerstraße bleiben erhalten. Das hat der Berliner Senat am Montag in einem Letter of Intent mit dem Generalbevollmächtigten von Galeria Karstadt Kaufhof beschlossen. Darin ist nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) auch Verlässlichkeit in Bezug auf Arbeitsplätze enthalten.



Müller kündigte außerdem an, dass der Senat die Pläne zum Karstadt-Neubau am Hermannplatz an sich ziehe. Dort lehnt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein "Monumentalkaufhaus" ab.