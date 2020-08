"Wir vermissen euch" stand Mitte März auf einem großen Plakat in Frankfurt (Oder). Die Botschaft richtete sich an all jene Polinnen und Polen, die wegen der Corona-bedingten Grenzschließung nicht mehr nach Brandenburg zum Arbeiten kommen konnten.

Die Grenze war dicht. Pendler, die in Brandenburg arbeiteten und in Polen wohnten, konnten zwar jederzeit heimkehren. Doch direkt im Anschluss hätten sie in eine zweiwöchige Quarantäne gemusst. Für 14.000 polnische Arbeitskräfte war damit das Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsort in Brandenburg nicht mehr möglich.

Das Land Brandenburg reagierte schnell und unbürokratisch auf die Grenzschließung. Die Regierung bot den Unternehmen Hilfe für all jene polnischen Arbeitskräfte an, die hierblieben: eine Tagespauschale von 65 Euro. Denn die Betroffenen brauchten plötzlich eine Unterkunft in Brandenburg, hatten höhere Ausgaben für Essen und Internet. Manche sahen ihre Partner und Kinder wochenlang nicht. Besonders am Osterwochenende war das für viele Polen nicht leicht, denn das ist der wichtigste Feiertag in den Familien.

Die Arbeitgeber sollten den Pendlern das Geld vorstrecken oder ersetzen, und es danach vom Land erstattet bekommen.