HResa Donnerstag, 13.08.2020 | 17:09 Uhr

O2 baut die Technik für ihre Mitbewerber auf, bei denen ist alles Corona-bedingt.

Erst vor kurzen konnten sie eine Verpflichtung, die sie beim LTE-Ausbau eingegangen sind, einlösen. Sonst hätten sie an die BNetzA eine kräftige Buße zahlen müssen.



Übrigens: Der Ausbau für T-Mobile und Vodafone ist im Prinzip nur ein bisschen Software, denn technisch können sie die Technik von O2 mitbenutzen, müssen nur am jeweiligen Basis-Gerät mit einem extra Kabel ausgeleitet werden.

Das ist keine Hexerei, doch bei O2 .....

(geht das nicht so schnell)