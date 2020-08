Der Siemens-Konzern lässt erste konkrete Gebäude auf dem geplanten Innovationscampus in Berlin-Spandau entwerfen. Am Montag wurde ein Architekturwettbewerb gestartet.

Dabei geht es um das Tor zum geplanten großen Siemens-Boulevard, der am Rohrdamm beginnend den Campus der Länge nach durchschneiden soll. Direkt hinter dem historischen Verwaltungsgebäude soll in gleicher Höhe ein neues Bürogebäude entstehen. Unmittelbar daneben ist ein Hochhaus mit bis zu 60 Meter Höhe geplant.



Laut Siemens soll sich an diesem Ensemble die Architektur des gesamten Areals orientieren. Sechs Architekturbüros sollen nun Entwürfe ausarbeiten - und zwar nicht nur für die Fassaden, sondern auch für das Innenleben inklusive der technischen Ausstattung. Der Siegerentwurf soll im November gekürt werden. Der Baustart ist für 2023 anvisiert.