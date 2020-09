Die Orgelbaufirma wurde 1820 gegründet: Damals hieß der Chef Gottlieb Heise. 1848 übernahm Carl Ludwig Gesell den Betrieb; seit 1894 übt die Familie Schuke das anspruchsvolle Handwerk aus.

Am Samstag, 12.09. ist "Tag der Offenen Tür" bei Schuke. Von 10 bis 15 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße in Werder.

Um 16.30 Uhr beginnt am Samstag ein kostenloses Konzert auf der Schuke-Orgel in der St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel. Sie ist das landesweit größte Instrument und verfügt über 96 Register.

Wegen der Corona-Bestimmungen werden nur 150 Zuhörer eingelassen.