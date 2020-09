Bauland ist in Berlin am teuersten

In keinem anderen Bundesland ist Bauland so teuer wie in Berlin. Wie das Statistische Bundesland am Mittwoch mitteilte, kostete der Quadratmeter in der Hauptstadt 2019 im Schnitt 1.328 Euro. Der bundesweit durchschnittliche Kaufwert baureifer Grundstücke betrug 2019 hingegen nur rund 190 Euro pro Quadratmeter. Vor zehn Jahre lag er noch bei rund 122 Euro. Nach Berlin hatte Hamburg mit 1.158 Euro den zweithöchsten Quadratmeterpreis.

Grundsätzlich steigen die Werte demnach mit der Gemeindegröße: In Dörfern mit weniger als 2.000 Bewohnern wurden im Schnitt rund 66 Euro pro Quadratmeter bezahlt. "In den 14 größten Städten mit mindestens 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern war es das 17-Fache", erklärten die Statistiker: 1.128 Euro.

In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dagegen waren die durchschnittlichen Kaufwerte am niedrigsten und lagen jeweils unter 60 Euro pro Quadratmeter.

Etwa 81 Prozent der in den Statistiken erfassten Grundstücke lag in Wohngebieten. Diese waren unter allen Baugebieten auch am teuersten, so das Statistische Bundesamt. Der Quadratmeterpreis in Wohngebieten mit geschlossener Bauweise lag mit 286 Euro rund 76 Euro höher als in Wohngebieten mit offener Bauweise. Bei geschlossener Bauweise dürfen Gebäude ohne Abstand errichtet werden (beispielsweise Reihenhäuser), die offene Bauweise hingegen erfordert einen seitlichen Grenzabstand.