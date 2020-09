Seit Wochen läuft bereits der Ausverkauf, doch die Angestellten hatten bis zuletzt Hoffnung, dass es weiter geht - vergeblich. Karstadt Sports in der City West wird geschlossen. Zwei andere Berliner Standorte will der Mutterkonzern hingegen weiterbetreiben.

Die Karstadt-Sports-Filiale am Berliner Bahnhof Zoologischer Garten muss schließen. Das gab Reinhard Haas, Leiter Immobilien und Logistik des Konzerns der Konzern, am Montag bei einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses bekannt. Seit Wochen findet in dem Warenhaus bereits ein Ausverkauf statt.



Gleichzeitig sei der vorläufige Erhalt der Karstadt-Warenhaus-Standorte auf der Müllerstraße im Stadtteil Wedding, der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg sowie in Tempelhof nun auch vertraglich gesichert. Zuvor habe es dazu nur einen "Letter of Intent", also eine Absichtserklärung gegeben, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens an die Arbeitnehmerseite, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" darüber berichtet.