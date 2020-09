Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich im August in Berlin und Brandenburg inmitten der Corona-Pandemie unerwartet positiv entwickelt. Das teilte die Bundesarbeitsagentur am Dienstag mit. Die Arbeitslosigkeit ging in beiden Ländern zurück. Zuvor waren seit April, mit dem Beginn der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen, im Vergleich zum Vorjahr die Arbeitslosenzahlen deutlich gestiegen.

"Im August hat sich der Arbeitsmarkt in der Region stabilisiert", wird Bernd Becking, Vorsitzender Geschäftsführer der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, in einer Mitteilung der Behörde zitiert. "Es gab weniger Entlassungen als im Juli, gleichzeitig stellten die Unternehmer wieder stärker Personal ein."

Diese Entwicklung geschehe während einer Jahreszeit, in der Unternehmen in den vergangenen Jahren zurückhaltend agiert hätten. "Nach den pandemiebedingt schlechten Monaten seit März war diese Entwicklung nicht unbedingt zu erwarten", so Becking. "Das nährt die Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt auf einen stabilen Pfad zurückfindet."