Berlin und Brandenburg - Arbeitslosenzahlen im September leicht rückläufig

30.09.20 | 09:56 Uhr

In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im September leicht zurückgegangen. Der Trend aus dem August setzte sich damit fort. Jobs fanden viele vor allem im Erziehungs- und Gesundheitsbereich.

Die Lage am Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg hat im September erneut entspannt. Die Arbeitslosigkeit ging in beiden Ländern zurück - in Brandenburg noch stärker als in Berlin. Damit bestätigte sich der Trend zur Erholung am Arbeitsmarkt, der erstmals im August erkennbar war.

Übliche Herbstbelebung

In Berlin waren im September 209.282 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 5.021 weniger als im August, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Wie in den Vorjahren sei die übliche Herbstbelebung eingetreten, hieß es zur Erklärung. "Gleichwohl bleibt die Lage fragil und anfällig für Risiken, zum Beispiel in Folge von verzögerten Insolvenzen", sagte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. Die Arbeitslosenquote der Bundeshauptstadt lag in diesem Monat bei 10,5 Prozent. Das waren 2,7 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das ist in etwa der Abstand, der seit April besteht.

Situation bleibt angespannt

In Brandenburg lag die Zahl der arbeitslosen Personen im September bei 83.045, das sind 3.020 weniger als im August. Im Vergleich zum September 2019 ist das ein Anstieg um 10.257. Auch in Brandenburg fanden mehr Arbeitslose als im August einen neuen Job. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Erziehung und Gesundheit sowie den Handel. Gleichzeitig fiel die Zahl der Beschäftigten, die arbeitslos wurden, geringer aus als im vergangenen Monat.

Agenturleiter Becking sprach von einer insgesamt noch angespannten Situation. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter unternähmen alles, um Arbeitslose und Unternehmen zu unterstützen. "Qualifizierung ist das Gebot der Stunde, damit Arbeitslosigkeit sich nicht verfestigt." Viele Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, seien sehr flexibel und strebten in andere Berufe.

Jobs unter anderem im Erziehungsbereich

In Berlin gibt es vor allem Beschäftigungsaufnahmen in Branchen wie der Lebensmittelproduktion, im Verkauf sowie im Erziehungs- und Gesundheitsbereich. In Brandenburg zeigt sich ein ähnliches Bild. Dort ergreifen arbeitslose Frauen und Männer ebenfalls Jobs in den Bereichen Erziehung und Gesundheit sowie im Handel.

