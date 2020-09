Bild: imago-images/Schoening

Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr - Wo am Dienstag noch Öffis unterwegs sind - und wo nicht

28.09.20 | 15:34 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In Berlin und Brandenburg dürften viele Busse, Trams und U-Bahnen im Depot bleiben. Große Hoffnungen auf Ersatzbusse macht die BVG den Berlinern nicht.

Wer am Dienstag in Berlin und Brandenburg zur Arbeit oder Schule muss, sollte sich gut vorbereiten: Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Zwischen 3 Uhr morgens und 12 Uhr mittags fallen in Berlin voraussichtlich zahlreiche Bus-Verbindungen, Straßenbahnen und U-Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) aus. In Brandenburg könnte der Ausstand länger andauern: Dort würden in den großen Städten und den meisten Regionen den ganzen Tag weder Busse noch Bahnen fahren, kündigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Montag an. Nicht betroffen sind die S-Bahn und Regionalzüge. Alle S-Bahn-Linien sowie die Ringbahn können uneingeschränkt genutzt werden. Die S-Bahn Berlin will ihr Zugangebot am Dienstag verstärken. Einzelheiten und konkrete Bahnverbindungen wurde noch nicht genannt. Ebenfalls nicht betroffen ist nach eigenen Angaben die DB Regio Nord-Ost.



Wer keinen S-Bahn-Anschluss hat, hat ein Problem

Große Hoffnungen auf privat betriebene Ersatzbusse in Berlin machte Pressesprecherin der BVG, Petra Nelken, am Montagfrüh gegenüber rbb|24 nicht: Die meisten der von privaten Unternehmen unterhaltenen Busse stünden auf den Höfen der BVG - da sei nicht wirklich ranzukommen. Nur wenige Busunternehmen am Stadtrand hätten die Busse auf eigenem Gelände selbst. Dort würden einige Linien durchgehend oder partiell bedient. "Aber das bringt ja auch nicht so viel, wenn die an der Tram enden", sagte Nelken. 23 Buslinien seien aber komplett in Betrieb, sieben weitere mit leichten Einschränkungen. Es fahren laut BVG aber folgende Buslinien: 106, 112, 140, 161, 163, 168, 175, 179, 184, 234, 275, 284, 334, 341, 349, 363, 369, 370, 371, 380, 399, 740, 744, N12, N23, N34, N35, N39, N40, N52, N53, N56, N58, N60, N61, N62, N67, N68, N69, N77, N84, N88, N90, N91, N95, N97. Mit Einschränkungen seien die Linien 218, 283, 395 und 398 in Betrieb. Die BVG verwies darauf, dass die BVG-Fährlinien nicht am Streik beteiligt seien.

Es wird vielerorts besonders voll sein an und in der S-Bahn

Nach Nelkens Einschätzung dürfte es am Alexanderplatz, als Berlins verkehrsreichsten Platz zum Ein- und Umsteigen, am Dienstag besonders eng werden. Das gelte aber nicht nur hier. "Es wird verdammt voll werden in der S-Bahn", sagte sie. In Außenbezirken wie Spandau, dem südlichen Neukölln, Weißensee oder Tegel (auch Flughafen), wo Bewohner Wege auf sich nehmen müssten, um eine S-Bahn zu erreichen, würden die Menschen an diesem Vormittag wohl nur schwer vorankommen. "Wer die Chance hat zuhause zu bleiben am Dienstag, der sollte das tun", so Nelken weiter. Das Streikrecht sei zwar auch nach Ansicht der BVG ein unangreifbares Gut, doch der Zeitpunkt des Warnstreiks sei wegen der Corona-Pandemie äußerst ungünstig, kritisierte die Sprecherin. Vonseiten der BVG sei man stolz darauf, wie gut sich die Kunden an die Maskenpflicht hielten inzwischen - "und dann das".

Wo in Brandenburg gestreikt wird

Im Brandenburger Nahverkehr soll der Warnstreik ebenfalls am Dienstag um 3 Uhr morgens starten, allerdings weitaus länger dauern. Bestreikt werden sollen hier, laut Deutscher Presse-Agentur: · Verkehrsbetriebe Potsdam · Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald · Uckermärkische Verkehrsgesellschaft · Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming · Busverkehr Oder-Spree · Barnimer Busgesellschaft · Cottbusverkehr · Havelbus Verkehrsgesellschaft · Regiobus Potsdam Mittelmark · Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) · Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel



Sendung: Inforadio, 28.09.2020, 12:40 Uhr