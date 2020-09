1985 errichtet, kamen bis zu seiner Schließung im Jahr 2005 jährlich rund 60.000 Besucher in das "Blub". 2002 wurde das damalige Spaßbad allerdings bereits wegen Hygiene- und Sicherheitsmängeln geschlossen. Schwimmende Ratten sowie Rattenfäkalien waren Grund dafür, das Blub unverzüglich dicht zu machen. 2005 kam dann das endgültige Aus. 2016 kam es zu schweren Brandstiftungen in den Ruinen des ehemaligen Spaßbades. Seither wurde auch die Umzäunung immer wieder mutwillig beschädigt. Zuletzt brannte es in der Nacht auf Samstag auf dem Gelände des ehemaligen Freizeitbads. Nach Angaben der Feuerwehr standen rund 50 Kubikmeter Holz und Bauschutt in Flammen. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Abfälle.

Höcherl sicherte 2018 dann schriftlich zu, 18 Prozent - also 81 der 450 Wohnungen - als geförderte Wohnungen zu bauen. "Unter den gegebenen Umständen ist der Bezirk mit den 18 Prozent an preis- und belegungsgebundenen Wohnungen zufrieden", sagte die Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste des Bezirks. Eine nachträgliche Änderung des Vertrags mit Festsetzung von 30 Prozent Sozialwohnungen wäre nach dem laufenden Vertrag nach rechtlicher Prüfung nicht möglich gewesen.

Doch der 2015 geschlossene Vertrag zwischen Bauherrn und Bezirksamt beinhaltete keine Pflicht des Bauherrn, mietpreisgebundenen Wohnraum zu errichten. Baustadtrat Biedermann kritisierte den Vertrag, den sein Vorgänger abgeschlossen hatte, scharf und ging in neue Verhandlungen, denn das Berliner Modell "kooperative Baulandentwicklung" sieht 30 Prozent Sozialwohnungen vor. Damit war die Höcherl Group jedoch nicht einverstanden. So wurde das Projekt 2016 erst mal auf Eis gelegt.

Auch die Höcherl Group ist mit dieser Einigung zufrieden. "Wir wollen keine Luxuswohnungen bauen oder Wohnungen verkaufen, sondern sie in unseren Bestand aufnehmen", sagte der Investor aus München. Mit einer kleinen Verspätung müsste immer gerechnet werden. Das sei überall so - nicht nur in Berlin. "Wenn ein Politikwechsel kommt, gibt es immer etwas Neues", erklärte Rainer Höcherl rbb|24. Nach jeder Wahl sei ein Stillstand zu verzeichnen. "Die Stadt Berlin wird deswegen oft in die Pfanne gehauen, aber Projekte in kleineren Gemeinden mit weniger Problemen verspäten sich meist auch."