Audio: Inforadio | 16.09.2020 | Tina Friedrich | Bild: Ute Barthel/rbb

Der lange Nervenkrieg in der Calvinstraße - "Das Haus gleicht einer Ruine und ist eine Hölle"

16.09.20 | 06:08 Uhr

Elf Jahre Kampf um die Wohnung und kein Ende: Weil der Vermieter modernisieren will, leben die letzten Bewohner der Calvinstraße in Moabit wieder in einer Großbaustelle. Und die Behörden greifen nur halbherzig ein. Von Ute Barthel

Roman Czapara ist verzweifelt, so sehr, dass er sogar dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller persönlich schreibt. "Sehr geehrter Herr Müller! Entschuldigen Sie bitte die direkte Wortwahl in diesem Brief…", so beginnt sein Hilferuf. "Wir senden jetzt ein dringendes S.O.S.-Signal an Sie – da die Zustände nicht nur mehr unhaltbar sind, sondern aus Sicht der Mieterinnen und Mieter jedweder verantwortungsvollen mietrechtlichen Realität in unserer Stadt Hohn sprechen!" Aus den Zeilen sprechen neben der Verzweiflung auch Wut und ein Funken Hoffnung. Roman und Hanna Czapara sind erschöpft von den elf Jahren Kampf um ihr Zuhause in der Calvinstraße 21 in Moabit. Sie wohnen im dritten Stock des einstigen Sozialbaus. Davon ist heute nicht mehr viel zu erkennen. Das Haus sieht aus wie ein Rohbau, fast bis auf die Grundmauern entkernt. Nur noch die Czaparas und ihre Nachbarin Helga Brandenburger leben hier und müssen täglich den Lärm der Baumaschinen und Staub und Schmutz ertragen. 15 Mietparteien waren es einmal. Die meisten Nachbarn hatten keine Kraft mehr für den täglichen Kleinkrieg und sind weggezogen.

Mieter gewinnen 18 Mal vor Gericht

Der Vermieter, die Terrial Stadtentwicklungs GmbH wollte das Mietshaus luxussanieren. Gegen die Modernisierung und die damit verbundenen Mieterhöhung wehrten sich die Mieter. Doch der Vermieter schaffte Tatsachen und ließ Helga Brandenburger die Fenster zumauern – das war 2010. Und schon damals hieß es von Seiten der Behörden: "Wir sind nicht zuständig" oder "leider sind uns die Hände gebunden". Der Brief an den Regierenden Bürgermeister ist nicht der erste Hilferuf der Mieter. Dabei scheint das Recht auf der Seite der Mieter zu sein. Sie haben sich erfolgreich gegen die Modernisierung und Mieterhöhung gewehrt. In elf Jahren haben sie 18 Prozesse gegen ihren Vermieter gewonnen, schreibt Roman Czapara an den Regierenden Bürgermeister. Aber: "Warum (…) sind wir immer noch mit der Willkür unserer Vermieter/Eigentümer konfrontiert?"



Roman und Hanna Czapara blicken von auf ihrem Balkon in der Calvinstraße nur auf das Baugerüst. | Bild: Ute Barthel/rbb

Senatsumweltverwaltung ordnet eine Begrenzung des Baulärms an

Immerhin erließ im Juni die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz eine Anordnung, die bestimmte lärmintensive Arbeiten auf zweieinhalb Stunden täglich begrenzt. "Abbrucharbeiten mit Vorschlaghämmern, Stemmarbeiten, Fräsarbeiten am Baukörper sowie der Einsatz von Schlagbohrmaschinen dürfen nur werktags zwischen 8 und 10.30 Uhr vorgenommen werden", heißt es in der Anordnung. Bei Verstößen drohte die Senatsverwaltung mit der Stilllegung der Baustelle. Die Mieter legten sich ein Schallpegelmessgerät zu und zeichneten damit die tägliche Lärmbelastung auf. Anfangs hielten sich die Bauarbeiter auch an die Anordnung. Doch dann wurde es auch jenseits des erlaubten Zeitfensters wieder lauter, berichten die Mieter. Sie informierten die Behörden, legten 300 Seiten Messprotokolle vor, die Lärmpegel von 70 Dezibel und mehr dokumentierten.



Aber von Seiten der Senatsverwaltung hieß es, die Messprotokolle würden nichts beweisen. Das bestätigt auch die Sprecherin Dorothee Winden: "Ein Messprotokoll muss als Beweismittel letztlich durch Zeugenaussagen zugeordnet werden. Es ist nicht damit zu rechnen, dass diese Zeugenaussagen von den Bauverantwortlichen bestätigt wird. Dann steht es Aussage gegen Aussage." Damit hat sie recht. Der Vermieter, die Terrial Stadtentwicklungs GmbH, schreibt auf die Anfrage von rbb24 Recherche: "Es gibt keine Verstöße gegen die Auflagen der Senatsverwaltung. Seit Monaten werden die Auflagen penibel eingehalten."

Wenn die Polizei kommt, ist es still

Die Senatsverwaltung hat die Polizei um Amtshilfe gebeten. Die Mieter sollten dort, sobald es außerhalb der erlaubten Zeit zu laut wird, anrufen. Die Mieter haben es mehrfach getan. Aber sobald die Beamten mit Streifenwagen und in Uniform auftauchen, wird es still auf der Baustelle "Dann ist niemand zu hören, dann sind alle Leute irgendwie weg", erzählt Roman Czapara. "Für eine halbe Stunde haben wir Ruhe zu genießen. Aber wenn die Beamten weg sind, dann fängt es wieder an." Ein tägliches Katz-und-Maus-Spiel. "Bisher konnte die Polizei noch keine Verstöße feststellen", heißt es deshalb von der Senatsverwaltung. Rechtsanwalt Christoph Müller, der von Anfang an für das Recht der Mieter kämpft, empört sich über das Hin- und Herschieben der Zuständigkeiten: "Wir haben anhand der Messprotokolle Anhaltspunkte geliefert, die die Senatsverwaltung selbstverständlich veranlassen könnte, selbst Messungen vorzunehmen, um die Angaben der Mieter zu überprüfen." Er findet: "Die machen sich da einen sehr schlanken Fuß, in dem sie sagen, das sind keine aussagekräftigen Belege. Das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung, dass die Mieter von der Verwaltung und auch von den Ermittlungsbehörden allein gelassen werden."

Zehn Minuten mit dem Regierenden

Am Dienstag besichtigten Mitarbeiter der Bauaufsicht vom Bezirksamt Mitte die Baustelle in der Calvinstraße. Der Termin war angekündigt und daher war es auch vergleichsweise leise. Herausgekommen ist nach Aussage der Mieter wenig: Es gab die eine oder andere Beanstandung hinsichtlich der Sicherheit des Zugangs zu den Wohnungen. Die Mieter können das Haus nun nur über den Hinterhof betreten. Das Leben in dem Haus ist für die letzten Mieter unerträglich. "Das Haus gleicht einer Ruine und ist eine Hölle", schreibt Roman Czapara an Michael Müller. Sein Brief war eine Verzweiflungstat. Am 14. Oktober ist er zur Bürgersprechstunde eingeladen. Dann wird er zehn Minuten Zeit haben mit dem Regierenden Bürgermeister über elf Jahre Nervenkrieg zu sprechen.

Sendung: Abendschau, 16.09.2020, 19:30 Uhr