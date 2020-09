Pop will alternativ betriebene Heizpilze für Berliner Gastronomie prüfen

Gaststättenverband will Heizpilz-Verbot aussetzen

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, Alternativen zu herkömmlichen Heizpilzen für Restaurants zu prüfen.

Corona treffe die Gastronomie hart, gasbetriebene Heizpilze seien aber keine klimafreundliche und intelligente Lösung, so die Grünen-Politikerin. Infektions- und Klimaschutz müssten in Einklang gebracht werden. So könnten elektrische Heizstrahler, die mit Öko-Strom betrieben werden, eine klimafreundliche Alternative sein.