Landeskasse in Corona-Zeiten

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hat am Dienstag im Senat die neuesten Werte der offiziellen Steuerschätzung für das Land Berlin erläutert. Im laufenden Jahr nimmt die Landeskasse demnach wegen der Corona-Krise 2,5 Milliarden Euro weniger ein als ursprünglich geplant, nämlich 21,7 Milliarden Euro anstatt der zunächst erwarteten 24,2 Milliarden Euro.



"Gleichzeitig zeigt sich im Jahr 2020 etwas Licht, weil wir 613 Millionen Euro mehr als noch im Mai kalkuliert einnehmen werden", so Kollatz. Das liege vor allem daran, dass schon in diesem Jahr ein großer Teil der während der Corona-Krise genehmigten Steuerstundungen zurückgezahlt werde, erklärte Kollatz. Eigentlich sei damit erst im nächsten Jahr gerechnet worden.