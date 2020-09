In Berlin ist am Montag erneut mit Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu rechnen. Bei der Straßenreinigung könnte es Einschränkungen geben. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Bereits am Freitag kam es zu Warnstreiks bei den Berliner Wasserbetrieben. Am Samstag blieben die Recyclinghöfe wegen der Aktionen geschlossen. Für Dienstag sind Streiks im Öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg sowie an Kliniken angekündigt.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.