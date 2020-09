Marion Berlin Montag, 21.09.2020 | 16:57 Uhr

Klug oder unklug ? Fakt ist, dass seit der Pandemie immer mehr Menschen online einkaufen. Viel Zeit zum aussuchen, garantiert schnelle Lieferung, wenn DHL mitspielt, Umtausch sehr oft problemlos. Wozu sollte man also noch in Geschäfte gehen , sich von häufig schlecht gelaunten , inkompetenten Verkäuferinnen bedienen lassen und nur eine kleine Auswahl haben? Der Erhalt von Arbeitsplätzen scheint so ziemlich das Letzte zu sein, was man anstrebt.