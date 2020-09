Bild: imago images/Gerhard Leber

Debatte um Windenergie - Studie: Körper reagiert nicht auf Infraschall von Windrädern

12.09.20 | 08:41 Uhr

Infraschall liegt unter der menschlichen Hörschwelle. Dennoch gab es Befürchtungen, dass der "unhörbare Lärm" zu gesundheitlichen Schäden führen könnte. Eine neue Studie zeigt nun, dass der Schall keine körperlichen Auswirkungen hat. Von Efthymis Angeloudis

Schlafstörungen, Schwindel oder Kopfschmerzen: Schuld daran, so die Befürchtung vieler, ist der sogenannte Infraschall - ein für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbarer Ton [mdr.de], der zum Beispiel von Windenergieanlagen ausgehe. Eine Langzeitstudie des Umweltbundesamts zeigt nun, dass an diesen Befürchtungen nichts dran ist. Infraschall, der etwa auch beim Betrieb von Kühlschränken, Wärmepumpen oder Autos entstehe, könne zwar belästigend wirken, führe aber zu keinerlei körperlichen Reaktion, teilte die Behörde am Dienstag in Dessau mit.

Infraschall kann auch natürliche Ursachen haben

In der Studie des Umweltbundesamtes wurden keine Anhaltspunkte für unmittelbaren körperliche Auswirkungen festgestellt. Insgesamt 44 Personen seien innerhalb von acht Stunden mit vier unterschiedlichen Infraschallgeräuschen für je 30 Minuten beschallt worden. Der Schalldruck, also die Lautstärke, war dabei extrem hoch. Die Probanden wurden während der Versuche medizinisch überwacht. Dabei und danach seien Herzfrequenz, Blutdruck, Hirnrinden-Aktivität und Gleichgewichtswahrnehmung gemessen worden. "Dabei konnten keine statistisch signifikanten Veränderungen festgestellt werden, die auf Infraschall zurückzuführen gewesen wären", sagte ein Behördensprecher. Doch was genau ist Infraschall? Unter einer Frequenz von 20 Hertz werden Töne so tief, dass sie für das menschliche Ohr nicht mehr hörbar sind. Ab dann wird von Infraschall gesprochen. Solche Geräusche haben ganz natürliche Ursachen, wie etwa Meeresrauschen, Erdbeben oder Lawinen. Doch es gibt auch menschengemachte Quellen: Autos, Flugzeuge oder eben Windkraftanlagen. Besonders mit der Errichtung von letzteren setzten sich Bewohner auf dem Land in den vergangenen Jahren immer häufiger auseinander. Ob hörbar oder nicht – Anwohner in der Nähe von Windenergieanlagen machen Infraschall für zahlreiche gesundheitliche Probleme verantwortlich: Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Atemnot und Ohrenschmerzen [aerzteblatt.de].

Studie von politischer Brisanz

Auch als Reaktion auf diese Bedenken hat der Bundestag im Juni einen pauschalen Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern auf 1.000 Meter festegelegt [zeit.de]. Das von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgeschlagende Gesetz könnte nicht nur die Räume für neue Windräder eng machen, sondern auch einen Teil der rund 30.000 Anlagen bedrohen, die bereits in Deutschland aufgestellt worden sind. Die Energiewende könnte durch eine solche Regelung wohl schwer ins Stocken geraten. Auch in Brandenburg könnte ein Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Siedlungen die Pläne der Landesregierung, Vorreiter in erneuerbarer Energien zu sein, aus der Bahn werfen. Bis 2038 will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) aus der Braunkohle ausgestiegen sein. Nicht überraschend hat eine Studie über die gesundheitlichen Folgen von Infraschall auch einiges an politischer Brisanz.

Benommenheit, Ohrendruck und Übelkeit nur bei hohen Schalldruckpegel

Bereits 2014 fanden Untersuchungen des Umweltbundesamtes statt, in denen keine gesundheitliche Belastungen "durch Infraschall deutlich unter der Wahrnehmungsschwelle" festgestellt wurden. Aus Laboruntersuchungen hieß es damals, sei bekannt, dass Infraschall mit hoher Lautstärke etwa Benommenheit, Ohrendruck und Übelkeit auslösen könne. Doch solche hohen Schalldruckpegel würden in der Regel nicht durch Windkraftanlagen erzeugt. Selbst in der aktuellen Studie betrug der Schalldruck bei den Versuchen 105 Dezibel (dB), während von Windenergieanlagen auf 50 Meter Entfernung lediglich 60 dB erzeugt werden. "Die Infraschallleistungen moderner Windkraftanlagen liegen tausendfach unterhalb der Werte der Studie", sagte Volker Quaschnig, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin am Freitag rbb|24. Im Alltag gebe es zahlreiche andere, viel stärkere Infraschallquellen. "Während einer dreistündigen Autofahrt ist die Infraschallbelastung beispielsweise größer als wenn man sich 20 Jahre im Abstand von 300 Metern vor eine Windkraftanlage stellt", erklärt der Ingenieurwissenschaftler.

Schallpegel bei Versuchen übertrifft mehrfach Windenergieanlagen

Noch sei allerdings ungeklärt, ob Infraschall erst nach einer längeren Zeit den Körper beeinflussen könne, so die Studie. Da die Untersuchung jeweils nur 30 Minuten lang durchgeführt wurde, könnten "signifikante Effekte" auf den psychologischen Zustand der Probanden nicht ausgeschlossen werden. Das Belästigungsempfinden, wurde zum Beispiel von den Probanden als "etwas" bis "mittelmäßig" eingeschätzt. Allerdings halten auch hier Experten dagegen, dass der Schallpegel in den Versuchen, den einer modernen Windenergieanlage um ein mehrfaches übetreffe. "Wenn Infraschall von Windkraftanlagen ein so großes Problem wäre, wie oft behauptet wird, müsste in anderen Bereichen der medizinische Notstand herrschen", erwiderte Quaschnig. Die Infraschallbelastung durch den Straßenverkehr sei deutlich größer als die der Windkraft. Wenn die Langzeitexposition auf Windenergieanlagen gesundheitliche Auswirkungen haben sollte, müssten diese durch den Straßenverkehr bereits massenhaft aufgetreten sein, so Quaschnig. "Unter dem Gesichtspunkt müssten wir über maximale PKW-Nutzungszeiten oder gar ein Auto-Nutzungsverbot anstatt über Abstände zu Windkraftanlagen zu diskutieren."

Weitere Studie soll Langzeitfolgen erforschen

Wegen des kurzen Beschallungszeitraums und der geringen Anzahl der Versuchspersonen können die Ergebnisse laut Studie jedoch nicht generalisiert und daraus auch keine möglichen langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen abgeleitet werden. Das Umweltbundesamt beabsichtigt deshalb nach eigenen Angaben im kommenden Jahr ein weiteres Forschungsvorhaben zur Klärung der Langzeitfolgen durchzuführen.

Beitrag von Efthymis Angeloudis