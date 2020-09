Aufgrund von Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleiben am Samstag alle Berliner Recyclinghöfe geschlossen. Am Montag soll es dann bei der Straßenreinigung zu "erheblichen Einschränkungen" in der Hauptstadt kommen, wie die Berliner Stadtreinigung am Freitag mitteilte.



Die Gewerkschaft Verdi hat demnach für beide Tage zu Arbeitsniederlegungen im Rahmen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst aufgerufen. Am vergangenen Wochenende war die zweite Verhandlungsrunde ohne Annäherung zu Ende gegangen. Bereits am Freitag kam es zu Warnstreiks bei den Berliner Wasserbetrieben.