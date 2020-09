Die IFA war seit Monaten die erste Messe in den Hallen unter dem Funkturm. Und die war wegen Corona deutlich abgespeckt und ohne Publikum. Die Veranstalter zeigten sich unter diesen Umständen zufrieden, kündigten für nächstes Jahr aber wieder Größeres an.

Kai Hillebrandt, Aufsichtsratsvorsitzender der Branchenvereinigung und des IFA-Ausrichters gfu Consumer & Home Electronics, sprach am letzten IFA-Tag von einer erfolgreichen Veranstaltung. Die IFA 2020 sei mit dem Treffen auf dem Messegelände und im Internet die erste Hybridveranstaltung der Branche gewesen und habe Maßstäbe gesetzt. Die IFA in Berlin war die weltweit einzige Elektronikmesse, die nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie stattfand.

Die IFA soll im kommenden Jahr wieder in vollem Umfang stattfinden. Das kündigte die Messe Berlin am Samstag zum Abschluss der "IFA 2020 Special Edition" an.

Die IFA 2021, die vom 3. bis 7. September in Berlin stattfinden wird, erhalte schon jetzt großen Zuspruch aus der Branche, sagte IFA-Chef Jens Heithecker. Bislang seien bereits mehr als 60 Prozent der Ausstellungsfläche gebucht. "Das ist ein neuer Rekord. Noch nie zuvor hatten wir so früh, so weit vor Beginn der IFA, ein so großes Interesse", sagte Heithecker.

Im kommenden Jahr will sich die Messe noch stärker dem Thema Fotografie widmen. Dazu werde die IFA Berlin 2021 die Produktkategorie "Imaging" erweitern, die sich als "bedeutender Trend in unserem Leben etabliert" habe, so Heithecker. Gleichzeitig startet die Messe Berlin eine neue Kooperation mit der Berlin Photo Week.