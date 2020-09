Doch immerhin: Trotz Corona dürfen in den drei geöffneten Hallen am Berliner Funkturm wenigstens Menschen aus Fleisch und Blut herumlaufen. Weltweit sind andere Technikmessen, etwa der Mobile World Congress in Barcelona oder die Ceatec, die wichtigste Elektronikmesse Japans, komplett abgesagt worden oder finden nur virtuell statt.

Fast geisterhaft mutet die IFA in ihrer sehr abgespeckten Form an: Das Publikum muss draußen bleiben. Die "Special edition 2020" der diesjährigen Technik-Messe findet nur mit Fachbesuchern statt.

In den drei geöffneten Hallen gilt eine strenge Maskenpflicht. Ein- und Ausgänge sind mit Pfeilen in Laufrichtung versehen, damit sich dort niemand zu nah kommt.

Auch die Zahl der Aussteller ist extrem geschrumpft: Waren es im vergangenen Jahr noch knapp 2.000, sind es in diesem Jahr nur noch 100. Viele namhafte Firmen wie die Telekom, Samsung oder Sony fehlen. Mehrere hundert Aussteller sind aber zusätzlich ausschließlich online präsent. So hat die IFA einen Hybrid-Charakter: die Präsentation von neuen Produkten gibt es auch als Video-Live-Stream im Internet.

Am normalsten fühlt sich die IFA vor Ort noch im Startup-Bereich an, genannt "IFA next". Hier sind viele Aussteller zum ersten Mal dabei. Sie haben keinen Vergleich zu den vergangenen Jahren, weil sie das erste Mal dabei sind. Das Startup "feeelbelt" aus Potsdam etwa hat dort seinen Stand aufgebaut. Er freue sich vor allem über die Chance, sein Projekt präsentieren zu können, sagt Vertriebsmanager Karsten Kippstein. Da trete die Corona-Angst in den Hintergrund.

Eine Sache ist in diesem Jahr allerdings gleich geblieben: die gesalzenen Preise für Essen und Trinken. Ein Laugenbrötchen und ein kleiner Kaffee kosten zusammen 9 Euro 40.