S-Bahn verstärkt Angebot am Warnstreik-Dienstag

Arbeitsniederlegungen bei BVG und Co.

Am kommenden Dienstag treten Beschäftigte von BVG und Brandenburger Verkehrsbetrieben in einen Warnstreik - dann wird das Fortkommen schwierig. Zumindest in der Hauptstadtregion sorgt die S-Bahn für Entlastung: Sie will ihr Angebot dann verstärken.

Die Berliner S-Bahn will ihr Zugangebot am Dienstag verstärken, wenn im Öffentlichen Personennahverkehr in Berlin und Brandenburg gestreikt wird. Das hat das Unternehmen auf seiner Internetseite und auf Twitter angekündigt. Einzelheiten zu dieser Verstärkung sollen folgen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sowie von mehr als ein Dutzend Verkehrsunternehmen in Brandenburg am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollen zwischen 3 und 12 Uhr ihre Arbeit niederlegen.

In Berlin streikt die BVG, in Brandenburg beteiligen sich die Verkehrsbetriebe Potsdam, die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald, die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft, die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH, der Busverkehr Oder-Spree, die Barnimer Busgesellschaft, Cottbusverkehr, die Havelbus Verkehrsgesellschaft, der Regiobus Potsdam Mittelmark, die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder), die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel sowie DB Regio Nord Ost.