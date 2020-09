In der Landwirtschaft verwendete Pestizide und deren Abbauprodukte verbreiten sich einer Studie zufolge kilometerweit durch die Luft. Betroffen sind auch Orte in Brandenburg und Berlin.

Seit vielen Jahren wird über den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft gestritten. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass sie sich in ganz Deutschland kilometerweit durch die Luft verbreiten.

In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung vom Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft und dem Umweltinstitut München. Zwischen 2014 und 2019 wurde in Deutschland an 163 Standorten gemessen, wie sich Pflanzenschutzmittel in der Luft verbreiten. An rund drei Viertel der Standorte wurden jeweils mindestens fünf und bis zu 34 Pestizidwirkstoffe sowie deren Abbauprodukte gefunden.

In Brandenburg wurde an 29 Orten gemessen. Die meisten Pestizide (22) weist die Studie an einer Sammelstation in Groß Kreutz (Havel) aus. Auch in Berlin wurden an einer der vier Messstationen 16 Pestizide gefunden, an einer keine.

Die meisten Pestzid-Wirkstoffe wurden demnach in Bayern gefunden (78). In Brandenburg waren es 51, in Berlin immerhin noch 18.