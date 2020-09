Audio: Inforadio | 01.09.2020 | Christoph Reinhardt | Bild: Tagesspiegel

Tarifverhandlungen Öffentlicher Dienst - Arbeitgeber sehen wegen Corona keine großen Sprünge

01.09.20 | 06:31 Uhr

Corona hin oder her: Über 4,8 Prozent mehr Gehalt will die Gewerkschaft Verdi für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Berlin verhandeln: Bei den Gehältern gebe es großen Nachholbedarf. Doch die Gegenseite sieht keinen Spielraum im Haushalt für solche Sprünge.

Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi für den öffentlichen Dienst sehen 4,8 Prozent mehr Gehalt vor - obwohl Corona die Haushaltskasse gebeutelt hat. Am Dienstag starten in Potsdam die Tarifverhandlungen. Und schon im Vorfeld haben der Bundesinnenminister und die deutschen Kommunen klargestellt, dass solche Sprünge aus ihrer Sicht aktuell nicht mehr drin sind.

Verdi rechtfertigt Forderungen

Verdi-Tarifkoordinatorin Astrid Westhoff rechtfertigt die Forderungen so: "Wir haben gegenüber der Gesamtwirtschaft im öffentlichen Dienst immer noch einen gewissen Nachholbedarf bei den Löhnen. Und wir sehen ja auch, dass viele Berufe im öffentlichen Dienst nicht so attraktiv sind, dass die jungen Menschen in die Ausbildung drängen." Ein Beispiel sei die Pflege. Mehr Lohn allein reiche nicht aus, sagt Westhoff. Um den Knochenjob attraktiver zu machen, müsse man auch über gezielte Entlastungen und generell bessere Arbeitsbedingungen verhandeln.



Spielräume durch Corona kleiner geworden

Dieses Problem sieht auch die Arbeitgeberseite. Man werde wohl im Rahmen der allgemeinen Verhandlungen einen gesonderten Krankenhaus-Tisch einrichten, sagt Claudia Pfeiffer von Kommunalen Arbeitgeberverband Berlin.



Auf der anderen Seite seien die Spielräume durch Corona deutlich kleiner geworden. Gerade die großen Kliniken hätten wegen abgesagter Operationen Einnahmeverluste in Millionenhöhe.

"Die Kommunalen Kassen sind ja sehr angegriffen", so Pfeiffer, "auch in Berlin sind wir sehr betroffen, wie zum Beispiel die Messe Berlin. Oder beim Studierendenwerk, die keine Mensen betreiben."



Sorgen bereite "Hauptstadtzulage" für Beamte

Sorgen bereitet den Arbeitgebern auch die sogenannte Hauptstadtzulage. 150 Euro monatlich wollte der Berliner Senat seinen eigenen Beamten und Angestellten, die nach dem Tarifvertrag der Länder (TdL) bezahlt werden, ab 1. November zusätzlich zahlen. Doch mittlerweile steht das bereits beschlossene Vorhaben wieder auf der Kippe - die Finanzverwaltung hält das angesichts der Corona-Krise für nicht mehr vermittelbar. Sollten die Gewerkschaften so eine Summe nun aber trotzdem auch für die TVöD-Beschäftigen fordern, sei das für die Landesunternehmen kaum zu leisten, eine "unendlich große Belastung", wie Pfeiffer es formuliert. "Ich bin da sehr im Zweifel, ob die Betriebe das stemmen können."



Man werde auf gleiche Behandlung aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst drängen, sagt Verdi-Tarifkoordinatorin Westhoff. Zum Beispiel bei der immer noch unterschiedlichen Arbeitszeit in Ost und West. Auch auf bessere Regelungen im Schichtdienst und die Erhöhung der Sonntagszuschläge.

Wer TVöD erhält

Knapp eine Viertelmillion Menschen in Berlin arbeiten für den öffentlichen Sektor. Die Hälfte davon allerdings für den Senatsverwaltungen oder die Bezirke - für sie gilt der Tarifvertrag der Länder. Und auch für Lehrer, Erzieher, Krankenhausärzte oder BVG-Beschäftigte gelten andere Tarifverträge. Der TVöD dagegen ist verbindlich für alle Angestellten des Bundes – allein von ihnen arbeiten über 10.000 in Berlin. Zusätzlich arbeiten direkt oder indirekt Berlinerinnen und Berliner in rund 35 Landesunternehmen – zum Beispiel für die Verwaltungs- und Pflegekräfte des Klinikkonzerns Vivantes und der der Charité, die Berliner Stadtreinigung BSR oder die Wasser- beziehungsweise Bäderbetriebe. Alles in allem erhalten über 50.000 Berlinerinnen und Berliner den TVöD, schätzt verdi-Tarifkoordinatorin Astrid Westhoff.

