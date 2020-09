Bild: imago images/Shan Yuqi

Aufruf von Verdi - Mitarbeiter von BVG und Kliniken für Dienstag zum Warnstreik aufgerufen

25.09.20 | 12:46 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zu neuen Warnstreiks aufgerufen. So soll es bundesweit Ausstände im Öffentlichen Personennahverkehr geben. In Berlin soll es Arbeitsniederlegungen auch an den Kliniken von Charité und Vivantes geben.

Für kommenden Dienstag ruft die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Warnstreiks auf. Bundesweit soll es Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Nahverkehr geben, auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Der Ausstand bei der BVG solle von Betriebsbeginn gegen 3.00 Uhr bis etwa 12.00 Uhr mittags andauern, hieße es von Verdi.



Klinik-Warnstreiks am Dienstag, Demo am Mittwoch

In der Haupstadt soll es zudem Warnstreiks an Krankenhäusern von Charité und Vivantes geben. "Der Warnstreik beginnt am 29. September mit der Frühschicht und endet am Folgetag mit dem Ende der Spätschicht", teilte Gewerkschaftssekretär Marco Pavlik am Freitag mit. Am Dienstag seien lokale Aktionen an einzelnen Klinikstandorten geplant. Einzelheiten dazu stünden noch nicht fest. Am Mittwochvormittag soll es zudem eine Demonstration unter dem Motto "Klatschen war gestern, heute ist Zahltag" vom Roten Rathaus bis zum Pariser Platz geben. Derzeit werde noch um Notdienstvereinbarungen gerungen.

"Das verhöhnt die Beschäftigten"

Verdi begründete den Aufruf im ÖPNV am Freitag damit, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) abgelehnt habe, mit der Gewerkschaft Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag aufzunehmen. "Der ÖPNV befindet sich bundesweit in einer schwierigen Situation. Nach 20 Jahren Sparkurs auf dem Rücken der Beschäftigten sind die Grenzen der Belastbarkeit erreicht", erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. "Dass die Arbeitgeber nicht einmal zu einer Verhandlung bereit sind, verhöhnt die Beschäftigten und torpediert jede Bemühung, eine Verkehrswende zu erreichen. Uns bleibt daher nur der Warnstreik, um ein deutliches Signal zu senden, wie ernst die Lage ist."

Stellenabbau trotz steigender Fahrgastzahlen

Im Tarifkonflikt mit bundesweit 130 ÖPNV-Unternehmen fordert die Gewerkschaft seit dem Frühjahr die Verhandlung eines bundesweiten Rahmentarifvertrages. Verdi fordert für die bundesweit 87.000 Beschäftigten bei 130 Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs Regelungen zur Nachwuchsförderung und zur Entlastung der Mitarbeiter.



Behle wies darauf hin, dass trotz steigender Fahrgastzahlen in den letzten 20 Jahren 15.000 Stellen abgebaut worden seien. Folgen seien hohe Krankheitsquoten in den Betrieben und fehlender Nachwuchs. In den Ballungsräumen seien Busse und Bahnen überfüllt, in ländlichen Regionen fehlten oftmals die Busfahrerinnen und Busfahrer und die Finanzierung, um viel mehr als eine Grundversorgung zu gewährleisten.



Gewerkschaft bedauert Einschränkungen für Fahrgäste

Man bedaure bei Verdi, dass es zu Einschränkungen für die Fahrgästen kommen werde am Dienstag. Doch "ein guter Tarifvertrag käme allerdings sowohl den Beschäftigten als auch den Fahrgästen zugute", hieß es weiter.

Sendung: Inforadio, 25.09.2020, 10 Uhr