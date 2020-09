Beschäftigte der Landeshauptstadt Potsdam seien zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen worden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. Potsdamer Bürger müssten sich darauf einstellen, dass die Bürgerdienstleistungen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stünden, hieß es. Beschäftigte des Bürgerservice, der Grünflächen, Schulsekretärinnen, Sozialarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bibliothek und Verwaltung wollen sich am Donnerstagvormittag (9 Uhr) zu einer Kundgebung vor der Stadtverwaltung versammeln.

Im Tarif-Streit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen soll es am Donnerstag erste Warnstreiks in Brandenburg geben.

Auch Beschäftigte der Stadtverwaltungen Hennigsdorf und Kremmen (beide Oberhavel) sollen laut Verdi am Donnerstag ganztägig in den Ausstand treten. An dem Warnstreik beteiligen sich demnach auch Beschäftigte der Hennigsdorfer Kitas. Die Einrichtungen bleiben am Donnerstag geschlossen, betroffene Eltern seien informiert worden.

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.