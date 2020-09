Davon betroffen sein soll nach Angaben der Gewerkschaft die Paketzustellung in Großbeeren und in Berlin-Tempelhof, Britz, Reinickendorf und Spandau. Bei der Briefzustellung könnte es unter anderem Rathenow, Falkensee, Hoppegarten, Eberswalde und in Berlin die Stadtteile Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Charlottenburg, Steglitz und Reinickendorf treffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem zweitägigen Warnstreik bei der Deutschen Post in Berlin und Brandenburg aufgerufen. Die rund 1.400 Beschäftigte sollen von Freitagmorgen bis Samstagnachmittag ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte.

Brief- und Paketzusteller der Post streiken in Berlin

Verdi will so Druck machen vor der nächsten Verhandlungsrunde in der kommenden Woche. Die Gewerkschaft fordert u.a. 5,5 Prozent mehr Geld für die nächsten zwölf Monate. Zudem sollen Auszubildende monatlich 90 Euro mehr bekommen.

Bereits vor einer Woche hatten Postmitarbeiter in Berlin die Arbeit niedergelegt. Von dem Ausstand betroffen waren den Angaben zufolge Paketzustellbasen in Charlottenburg, Reinickendorf, Grunewald, Lichtenberg und Marzahn. Auch bei der Briefzustellung in Mitte, Moabit, Marzahn, Friedrichsfelde, Kaulsdorf, Weißensee und Hohenschönhausen legten Beschäftigte die Arbeit nieder.