In Berlin und Brandenburg wird es am Montag und Dienstag wohl keine Warnstreiks im Öffentlichen Dienst geben. Verdi-Sprecher Andreas Splanemann sagte am Montagmorgen auf rbb-Anfrage, nach derzeitigem Stand sei nichts geplant. Frühestens am Mittwoch werde es Warnstreiks in Berlin und Brandenburg geben.