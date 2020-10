In Berlin und Brandenburg sind zahlreiche Apotheken von der Insolvenz bedroht. Betroffen sind nach rbb-Informationen rund 80 Apotheken in Berlin und 100 in Brandenburg. Grund ist die Pleite des privaten Dienstleisters AvP, der die Abrechnung mit den Krankenkassen erledigt und das Geld dann weiterleiten soll. Durch die Pleite steckt der Monatsumsatz der Apotheken nun in der Insolvenzmasse des Dienstleisters.

Nach Auskunft des Apothekerverbands geht es für die einzelnen Betriebe um Summen im sechsstelligen Bereich. Bundesweit sollen durch die Pleite des Dienstleisters mehr als 3.000 Apotheken in ihrer Existenz gefährdet sein.