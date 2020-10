Neben den Beschäftigten im Öffentlichen Nahverkehr hat die Gewerkschaft Verdi nun auch Mitarbeiter der Berliner-Bäder-Betriebe für Freitag zum Warnstreik aufgerufen.



Wie Verdi am Donnerstag mitteilte, könnten Bäder ab Dienstbeginn bis etwa 11 Uhr schließen oder nur eingeschränkt öffnen. Welche Bäder betroffen seien, stehe erst am Freitagfrüh fest. Ab dem frühen Morgen soll es am Kombibad in der Seestraße in Wedding eine Streikregistrierung geben.