Nirgendwo in Deutschland sind prozentual mehr Frauen in Führungspositionen als in Brandenburg. Berlin liegt im Bundesvergleich zwar knapp über dem Durchschnitt; der Unterschied zu den märkischen Nachbarn ist dennoch frappant.

In Brandenburg sind Frauen bundesweit am stärksten in Führungspositionen aktiv. Laut der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel aus München liegt ihr Anteil bei 31,9 Prozent. An stärksten sind Frauen mit 31,9 Prozent in Führungspositionen in Brandenburger Unternehmen vertreten. Es folgen Mecklenburg-Vorpommern (30,4) und Sachsen (30,0). Schlusslichter sind die Firmen in Bremen (22,5 Prozent) und Baden-Württemberg (22,8).



Berlin liegt mit aktuell 25,7 Prozent im Vergleich der 16 Bundesländer im Mittelfeld, aber über dem Bundesdurchschnitt von 24,2 Prozent. Der Berliner Wert ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen um 0,2 Prozentpunkte.