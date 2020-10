Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt hat den für Freitag angekündigten Warnstreik in Berlin und Brandenburg verteidigt. "Die Arbeitgeber lassen uns an der Stelle keine andere Wahl, weil sie mit uns überhaupt nicht verhandeln wollen", sagte er am Donnerstagmorgen dem rbb. "Es muss leider sein."



Mit Blick auf die hohen Corona-Infektionszahlen in der Region und mögliches Gedränge in der S-Bahn sagte Arndt, die Fahrgäste hätten sich zuletzt sehr gut auf mögliche Engpässe eingestellt, so auch beim letzten Warnstreik am 29. September. "Wenn wir mal allein auf die letzte Woche gucken, dann ist das große Verkehrschaos ja ausgeblieben", bilanzierte Arndt. Überfüllte Züge habe es in der vergangenen Woche nicht gegegeben, "und ich gehe davon aus, dass das auch morgen so sein wird".



Arndt stellte zudem fest, "dass der ÖPNV kein Corona-Hotspot in dem Sinne ist - da gibt es keinerlei Beweise dafür". Die Fahrgäste würden zu einem großen Teil Mund-Nasen-Schutz tragen, "so dass das Ansteckungsrisiko sowieso gering ist".